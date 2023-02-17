سقوط عصابة قتلت شخصين على الطريق بأسوان لسرقتهما.. «أمطروهما بالرصاص»

«اللي حصل أننا كنا عايزين نسرق العربية اللى كانوا فيها، وقفناهم في الطريق وهما في العربية وضربنا عليهم نار وماتوا، وبعد كده سرقنا العربية وهربنا والمباحث قبضت علينا».. بتلك الكلمات اعترف المتهمون بتفاصيل جريمتهم في جلسة تحقيق استمرت أكثر من 5 ساعات، وبعد تحقيقات موسعة أمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بنقل جثث المجنى عليهما إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

مسرح الجريمة

اكتشاف الجريمة جاء حينما لاحظ المارة بأحد الطرق بمنطقة كوم أمبو في أسوان، وجود جثتين على جانبي الطريق، وداخل مسرح الجريمة كانت الدماء تملأ المكان على جانبي الطريق، مع وجود آثار إطلاق نار في أجساد الضحايا، ما يوحي أن هناك سرقة وراء الجريمة، بعد دقائق كانت الشرطة متواجدة في المكان، وبعد ساعات من فحص رجال الشرطة للبلاغ، تم كشف غموض الواقعة وتحديد مرتكبي الجريمة.

4 متهمين وراء الجريمة

التحريات المكثفة باستخدام التقنيات الحديثة كشفت أن هناك 4 متهمين وراء الجريمة، وتم تحديد مكان تواجدهم وقام رجال الشرطة بضبطهم واقتيادهم إلى قسم الشرطة، كما أرشدوا عن السيارة التي سرقوها وعن السلاح المستخدم في الجريمة «بندقية وطلقات وخزينة».

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حسن شومان المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّه وفق الاتهام المسند من النيابة العامة للمتهم بالقتل العمد فإن عقوبته وفق قانون العقوبات «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».