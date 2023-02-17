أم فقدت طفليها في انهيار عقار البحيرة: «حاسة إني بحلم ومش مستوعبة»

تبدل حال منزل«عايدة نبيل»، بمحافظة البحيرة وتحولت الضحكات إلى صراخ وعويل على فقدان اثنين منهم إثر انهيار عقار البحيرة، الذي أسفر عن مصرع طفليها و4 آخرين فيما أصيب بعض السكان.

والدة ضحايا عقار البحيرة تروي تفاصيل مروعة

تروي والدة الأطفال الثلاثة «يوسف، ياسين، هدير»، ضحايا عقار البحيرة لـ«الوطن»، أنهم انتهوا من الفطار وبعدها ردد أولادها كعادتهم أدعية أذكار الصباح، مشيرة إلى أن آخر ما ذكره أطفالها هو الصلاة على النبي.

اللحظات الأخيرة في حياة ضحايا عقار البحيرة المنهار

تروي والدة الأطفال أنها تركتهم وانتقلت إلى الغرفة الأخرى وكانت هذه اللحظات الأخيرة لها معهم حيث انهار العقار بعدها مباشرة لتجد نفسها في الشارع مصابة بجروح بالغة وفاقدة الوعي.

وتضيف باكية أن فريق الإنقاذ ساعدها حتى تسترجع وعيها، قائلة: «كنت حاسة أن في حلم ومش مستوعبة اللي بشوفه رفضت أروح المستشفى لما أشوف أولادي».

وتابعت: «طلعوا هدير حية ويوسف وياسين ماتوا مني حياتي انتهت بعدهم هعيش لمين»، مضيفة أن نجلها الأكبر يوسف في الصف الثالث الابتدائي كان متفوقاً في دراسته، وياسين عمره لم يتجاوز الـ 3 سنوات، بينما هدير في الصف الأول الابتدائي».

وتابعت: «ولادي أبوهم نزل اشترى لهم أدوات المدرسة بس ملحقوش يروح بيها ماتوا قبل ما يشوفوها، ربنا نجا أبوهم كان في المكتبة بيشتري الأدوات».

أحد الأطفال كان يتمنى أن يصبح الشيخ الشعراوي

وتضيف أن نجلها يوسف طلب منها مراراً التحويل من المدرسة إلى الأزهر الشريف حتى يتمكن من حفظ القرآن الكريم قائلة: «كان نفسه يكون شبه الشيخ الشعراوي كان بيحبه».

الأم تناشد بالدعاء لابنتها

«ولادي الاتنين يوسف وياسين كانوا متعلقين ببعض وماتوا ودفنوا مع بعض.. ادعولي ربنا يصبرني ويشفي بنتي اللي باقية ليا في الدنيا»، بتلك الكلمات اختتمت الأم المكلومة حديثها عن فقدان اثنين من أبنائها في انهيار عقار البحيرة.

ترجع أحداث الواقعة حين ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد انهيار عقار مكون من 3 طوابق، ووقوع ضحايا ومصابين، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.