انهيار شرفة عقار سكني دون وقوع إصابات بشارع المقريزي في البحيرة (صور)

شهد قبل قليل شارع المقريزى بمدينة دمنهور بالبحيرة، انهيار شرفة عقار سكنى مكون من طابقين، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انهيار شرفة عقار بدمنهور

ورد إخطارًا إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد انهيار شرفة عقار مكون من طابقين وحرر المحضر اللازم.

العقار صادر له قرار إزالة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية، وتبين انهيار شرفة عقار مكون من طابقين دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وجرى فرض كردون أمني حول العقار وفصل كافة المرافق.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن العقار صادر له قرار إزالة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.