إصابة شخص سقط أسفل عجلات القطار بأسيوط

أصيب مواطن في عقده الرابع بجروح خطيرة بأنحاء الجسم بعدما سقط مساء اليوم الجمعة، أسفل عجلات القطار بمزلقان منفلوط البحري بمركز منفلوط، في محافظة أسيوط وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بسقوط مواطن أسفل عجلات القطار

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من السكة الحديد بسقوط مواطن، أسفل عجلات القطار بمزلقان منفلوط البحري بمركز منفلوط، في محافظة أسيوط.

انتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة منفلوط، وسيارة الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط مواطن يدعى كحلاوى صلاح عبد الرحيم، يبلغ عمره 40 عاما، مقيما بمركز منفلوط، أسفل عجلات القطار على مزلقان منفلوط البحري في محافظة أسيوط، مما أسفر عن إصابة بالقدم اليمنى، واشتباه مابعد الارتجاج.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.