أماكن منافذ مبادرة «كلنا واحد» في المحافظات.. تخفيضات تصل حتى 60%

أطلقت وزارة الداخلية المصرية مبادرة «كلنا واحد»، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمحافظات مصر بتخفيضات تصل حتى 60% لتصل فروع المبادرة بالمحافظات 1051 فرعًا بينها فروع رئيسية بكل محافظة وفروع متنقلة، فضلا عن منافذ سلاسل السوبر ماركت المشاركة بالمبادرة، وسيارات المحافظة بالمحافظات المشاركة بالمبادرة، لتغطي منافذ المبادرة ربوع قرى ومراكز مصر، وتشهد إقبالا من المواطنين.

أماكن منافذ مبادرة كلنا واحد بالمحافظات

وتنشر «الوطن» أماكن منافذ مبادرة كلنا واحد بالمحافظات، وفقًا لوزارة الداخلية حيث أعلنت أماكن المنافذ على موقع المبادرة:.

قنا: أمام مستشفى قنا العام.

العقار رقم 11 بشارع 23 يوليو بمركز نقادة الجيزة.

عقار رقم 42 تقسيم منطقة الجمعية التعاونية بالهرم الجيزة.

سوهاج: شارع زيد بن الخطاب وشارع السيدة خديجة بمركزى جرجا وسوهاج وبشارع أسيوط سوهاج بجوار نقابة المحامين.

منافذ كلنا واحد بالمحافظات

البحر الأحمر: تقسيم الفنادق بمركز سفاجا بالبحر الأحمر.

الدقهلية : الدور الأرضى لمساكن التموين بطريق بلقاس بطلخا.

الغربية: برج مسلم بشرع إبراهيم دسوقى وشارع سخا بحى ثان طنطا.

بنى سويف: العقار رقم 1087 بمدينة بنى سويف الجديدة.

القليوبية: برج الحمد بحوض 2 قطع العرب ربم 8 بناصية بندر بنها.

مبادرة كلنا واحد

المنيا: شارع محمود عبد الرازق بجوار مسجد الحج فارس وشارع بورسعيد بسمالوط المنيا.

أسيوط: بشارع النميس وشارع جودة الأسدى بتقسم فريال بالزهراء.

الشرقية: شارع سعد زغلول وشارع تيمور وشارع اللواء على

مطروح: حى أولاد مسعود زمام مدينة الحمام بمحافظة مطروح.

البحيرة: شارع أبو حمص بالزهراء وشارع عزبة هندى بمركز الدلنجات.

السويس: حى عرفات منطقة فيصل بالسويس .

اختيار أقرب منفذ لمبادرة كلنا واحد

ويمكن تحديد أماكن منافذ مبادرة كلنا واحد المتحركة والفرعية بالمحافظات عبر موقع وزارة الداخلية من هنا يتم اختيار المحافظة، والمنطقة لتظهر أقرب منافذ لمبادرة كلنا واحد للمستعلم.

منافذ كلنا واحد المتحركة

وتضم مبادرة كلنا واحد مختلف السلع الغذائية ما بين لحوم ودواجن ومجمدات وخضروات وفاكهة ومعلبات وسلع غذائية أساسية، حيث تتعاون التموين مع المبادرة لتوفير السلع الغذائية المخفضة للمواطنين.