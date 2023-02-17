زيادة فروع مبادرة «كلنا واحد» تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان

تستمر فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجهورية، بمرحلتها الـ 23، التي أطلقتها وزارة الداخلية، لنهاية شهر رمضان المبارك، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير كل أنواع السلع بتخفيضات كبيرة تصل نسبتها إلى 60%.

31 سلسلة تجارية

وتشهد هذه المرحلة من مبادرة كلنا واحد مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية بأفرعها التي يصل إلى 1074 في 31 سلسلة تجارية على مستوى الجمهورية، تتوفر بها السلع المتنوعة ذات جودة عالية وبالتخفيضات المعلن عنها، إضافة إلى سرادقات بالميادين الرئيسية و36 معرضا فرعيا للسلاسل الغذائية المشاركة بمختلف المحافظات.

سلع متنوعة بأسعار مخفضة

وفي إطار تطوير آليات المبادرة بما يضمن نشرها ووفرة المعروض جهزت الوزارة عدداً من الشوادر الجديدة بالشوارع والميادين الرئيسية بمختلف المحافظات يشارك فيها عدد كبير من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى بمعرضات متنوعة من السلع بأسعار مخفضة وبجودة عالية تزامنا مع قرب شهر رمضان المبارك.