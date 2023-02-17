دقيقة حداد على ضحايا زلزال تركيا وسوريا في حفل «مسار إجباري» بدمنهور

بدأت منذ قليل، فرقة مسار إجباري، حفلتها في دار الأوبرا بدمنهور، حيث بدأوا بأغنية «وتقع وتقوم»، وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

دقيقة حداد

وحرص هاني الدقاق أن يطلب من الجمهور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

ومن المقرر أن يقدم مسار إجباري عددا كبيرا من أغانيه المميزة، من أبرزها «صباحك، بعيش ثانية».

أغنية «نص الحاجات»

يذكر أن فرقة مسار إجباري كانت قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان «نص الحاجات» التي تم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وحققت نجاحا كبيرا حيث وصلت لملايين المشاهدات.