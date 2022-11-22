«مسار إجباري» عن حفلتهم مع الكينج محمد منير: اتعلمنا المزيكا علشانه

وصف هاني الدقاق، أحد أعضاء فريق «مسار إجباري»، تقديم الفرقة حفلة مع الفنان الكبير محمد منير بأنها كانت تاريخية، قائلا: «اتعلمنا مزيكا علشان نطلع الأغاني بتاعته، وهو بالنسبة لنا مختلف عن أي حد موجود هنا، الكينج بيحب المزيكا وأفكاره ومزيكته مختلفة، وبيغني لحد دلوقتي بصوته، لدرجة إني كنت بحاول أزعق علشان أعرف أجيب صوته».

تفاصيل حفلة مسار إجباري مع منير

وأضاف «الدقاق»، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، أن الموسيقار فتحي سلامة يرجع له الفضل في وقوفهم على المسرح لأول مرة، متابعا: «كنا بناخد عنده ورشة بنتعلم وبعدين قالنا عندي حفلة وعازم صحابي يلعبوا، واختارنا اسم مسار إجباري للفرقة في الحفلة دي».

وتابع: «فكرة إن يكون فيه محمد منير وفتحي سلامة، كأننا كنا قاعدين في البيت مع محمد منير قدام الناس وبنغني».

معرفة ردود فعل الجمهور

وعن معرفتهم عن ردود فعل الجمهور على أغانيهم، أوضح أنهم كانوا في الماضي يعرفون بردود فعل الجمهور من خلال الجمهور، بينما حاليا بجانب الرد المباشر من الجمهور هناك أرقام المشاهدات للفيديوهات عبر المنصات الإلكترونية، متابعا: «الأغنية الحلوة رزق».