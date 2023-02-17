انطلاق فعاليات المشروع القومي اللقاءات الرياضية للفتيات بأسيوط الاثنين والخميس

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، عن تنفيذ فعاليات المشروع القومي اللقاءات الرياضية للفتيات خماسي كرة القدم تحت شعار «1000بنت 1000حلم» يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع بمراكز تدريب نادي الشبان المسلمين وقرية درنكة ومركز ساحل سليم وقرية بني مر.

مدربين معتمدين من الاتحاد الانجليزي

وقال علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط في تصريحات له، إن البرنامج ينفذ بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني من خلال إقامة اللقاءات الرياضية للفتيات في خماسي كرة القدم و يشرف على تنفيذ المشروع إدارة فنية مكونة من مدربين معلمين معتمدين من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وينفذ ذلك يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع بمراكز تدريب نادي الشبان المسلمين وقرية درنكة ومركز ساحل سليم وقرية بني مر.

المتابعة الفنية للمدربين

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، أن البرنامج يهدف من خلال المتابعة الفنية للمدربين المعلمين من برنامج مهارات الدوري الإنجليزي بتطبيق قواعد مدونة السلوك الخاصة بالمجلس الثقافي البريطاني وبرنامج المهارات الأساسية، ومن أهم هذه القواعد أمن وسلامة الأطفال قبل وأثناء وبعض النشاط الرياضي الخاص بفعاليات البرنامج وينفذ البرنامج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.