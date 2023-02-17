مأساة مقتل ابن الشرابية في مشاجرة مع شابين.. «خرج ولم يعد»

ودع الشاب الثلاثيني أسرته متوجهًا الى عمله والسعي على رزقه، ولم يمر سوى ساعات قليلة على خروجه من المنزل فى مشواره إلى عمله حتى جاء الخبر الصادم لأسرته حينما أبلغوهم بأن هناك شابين تعديا عليه بسلاح أبيض وتم نقله إلى المستشفى، وأسرعت أسرته إلى المستشفى، ولكنه توفي متأثرًا بالإصابات التى تعرض لها ليقوم رجال الشرطة بالقبض على المتهمين.

تحقيقات موسعة

وأجرت جهات التحقيق تحقيقات موسعة في تلك الواقعة عقب ضبط المتهمين وبحوزتهما فرد الخرطوش وطلقات وسلاح أبيض وسيارة بدون لوحات، وفي جلسة تحقيق استمرت أكثر من 6 ساعات اعترف المتهمان بجريمتهما وأنه نشبت مشادة كلامية بينهما وبين المجنى عليه تطورت بينهما إلى مشاجرة ليقوم أحدهما بالاعتداء على الضحية بسلاح أبيض كان بحوزته، ما أدى إلى سقوط الضحية غارقًا في دمائه وسط بركة من الدماء.

مسرح الجريمة

وعقب انتهاء جلسة التحقيقات أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت باستدعاء شهود العيان في الواقعة لسؤالهم، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط مسرح الجريمة وتفريغها.

الكاميرات تكشف كواليس الجريمة

وعقب القيام بتفريغ عدد من كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط مسرح الجريمة تبين أنه نشبت مشادة كلامية بين الطرفين وقام المتهمان بالتعدى عليه بسلاح أبيض مما تسبب فى مصرعه.

حزن داخل المنزل

وأمام منزل المجنى عليه تجمع عدد كبير من الأهالى لمواساة أسرته، الحزن يسيطر على الوجوه، النساء اتشحن بالسواد حزنًا عليه، فمنذ أن علمت الأسرة بالخبر الصادم ومقتل نجلهم على يد شخصين فى أحد شوارع منطقة الشرابية بالقاهرة والحزن لم يفارق المنزل.

العقوبة المتوقعة على المتهمين

وحول العقوبة المتوقعة، أوضح حمدي علي هيكل، المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.