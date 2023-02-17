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فقرة إنشادية للمشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

كتب:

محمد أيمن سالم
11:00 م | الجمعة 17 فبراير 2023
المشاركون في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

المشاركون في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

قدم المشاركون في الدورة السادسة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، فقرة إنشادية تضمنت ابتهالات الشيخ نصر الدين طوبار، الذي تحمل الدورة التي انطلقت مساء اليوم، اسمه.

مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

وتُعتبر مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، أحد أكبر المسابقات الدينية الدولية.

 

نجاح كبير على المستويين الإقليمي والدولي

يُشارك في المسابقة هذا العام متسابقين من مختلف قارات العالم، بعدما حققت الدورة السابقة من المسابقة نجاحا كبيرا على المستويين الإقليمي والدولي.

وتُذيع شبكة تليفزيون «الحياة»، حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، بمشاركة 65 متسابقًا من 26 دولة في مسرح المركز الثقافي والترفيهي في بورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكوكبة من علماء الأزهر الشريف وقياداته.

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