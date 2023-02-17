محافظ بورسعيد يطلق مسابقة حفظ القرآن الكريم: تتزامن مع ليلة الإسراء والمعراج

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن مصر هي مقصد آل بيت رسول الله وصحابته الكرام، واستقبلت العائلة المقدسة، معلنا بدء الدورة السادسة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها السادسة لعام 2023، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء، وتحمل اسم الشيخ المبتهل نصر الدين طوبار.

افتتاح المسابقة تزامنًا مع ذكرى الإسراء والمعراج

وأشار اللواء عادل الغضبان، إلى أنه يتقدم بالشكر لشباب العالم المشاركين في المسابقة، لافتًا إلى افتتاح المسابقة تزامنًا مع ذكرى الإسراء والمعراج، «ليلة الإسراء والمعراج كانت تكريما ومواساة لرسولنا الكريم، الذي نزل على قلبه القرآن فتحول قلبه إلى مستودع للوحي».

65 متسابقًا من 41 دولة حول العالم

وأوضح أن بورسعيد استقبلت أكبر مسابقة دينية دولية، تجمع مشاركين من كل أنحاء العالم، موضحًا أنه جرى اتخاذ كل الترتيبات والتنسيقات الخاصة بالبدء في إقامة المسابقة على أرض بورسعيد، مشيرًا إلى أنه يشارك بالمسابقة 65 متسابقًا من 41 دولة حول العالم.

وشدد المحافظ على أن احتفالية افتتاح المسابقة تعكس الطابع الديني والتراثي والمزج بين الأداء القديم والحديث في الابتهالات والعروض الدينية المقدمة خلال حفل افتتاح المسابقة.