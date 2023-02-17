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قناة الحياة تعرض حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم.. بث مباشر

كتب:

محمد عزالدين
09:53 م | الجمعة 17 فبراير 2023
لوجو قناة الحياة

لوجو قناة الحياة

تذيع شبكة تليفزيون الحياة، حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، التي انطلقت فعالياتها منذ قليل، ويُشارك بها 65 متسابقًا من 26 دولة في مسرح المركز الثقافي والترفيهي في بورسعيد.

والدورة الحالية هي السادسة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وتحمل اسم الشيخ نصر الدين طوبار.

عكست احتفالية افتتاح المسابقة الطابع الديني والتراثي، مع اتخاذ كل الجهات المسؤولة بالدولة الإجراءات اللازمة لنجاح هذه الدورة من المسابقة.

يُشارك في المسابقة هذا العام متسابقين من مختلف قارات العالم، بعدما حققت الدورات السابقة من المسابقة نجاحاً كبيراً على المستويين الإقليمي والدولي.

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بقلم محمد عزالدين