الأكلات البدوية تنتشر في مطاعم غرب الإسكندرية.. أشهرها المبكبكة والعصيدة

تعد الأكلات البدوية واحدة من أسرار مائدة الطعام المصرية، ومنذ افتتاح عدة مطاعم في غرب الإسكندرية بمناطق برج العرب والعامرية، والإقبال عليها كبير جدًا.

الجارية والمبكبكة

ويقول أحمد عبد الرازق الريان أحد مرتادي هذه المطاعم إن الأكلات البدوية مميزة، ولابد أن تؤكل ساخنة وأهمها المكرونة الجارية وهي عبارة عن مكرونة مع اللحم الضاني أو الشمبرى وتكون ذات قوام سائل، وكذلك المبكبكة يختلف فيها نوع اللحوم وتكون هادئة الطعم وأذهب باستمرار للمطاعم البدوية وخاصة التي تتسم بجلسة المربوعة والطابع البدوي.

المنسوفة والمقلوبة والعصيدة

ويشير هاني الجراري أحد أصحاب المطاعم البدوية أن زبائن المطاعم البدوية يأتون من كل أنحاء مصر وأحياناً يأتون إلى غرب الإسكندرية خصيصاً من أجل الغداء والعودة إلى محافظاتهم ومن أهم الوجبات التي يقدمها المطعم البدوي إلى جانب الجارية والمبكبكة توجد المنسوفة، وهى عبارة عن أرز بداخلة الفراخ وتتم التسوية في وقت واحد وكذلك المقلوبة، وهنا تستبدل الفراخ باللحوم والحلو عصيدة، وهي عبارة عن عجين بدوي يؤكل بالعسل الأسود.