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انطلاق الحلقة 12 من الموسم الثاني لبرنامج «الدوم» على قناة «DMC».. بث مباشر

كتب:

محمد أسامة رمضان
11:09 م | الجمعة 17 فبراير 2023
«الدوم»

«الدوم»

بدأ منذ قليل، عرض الحلقة 12 من الموسم الثاني لبرنامج «الدوم»، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة «DMC».

وتضم لجنة التحكيم، كوكبة من النجوم وهم الفنان حميد الشاعري، والفنانة أنوشكا، والشاعر أمير طعيمة.

برنامج الدوم بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.

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