سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم السبت.. الأبيض بـ75 جنيها في منافذ «الزراعة»

لا يمكن الاستغناء عن البيض بشكل يومي سواء بتناوله في وجبات الإفطار أو العشاء أو استخدامه في تحضير الحلوى والأكلات مثل البشاميل، لذا يهتم الناس بشراء ومعرفة سعر طبق وكرتونة البيض.

وتقدم «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

- سجل سعر كرتونة البيض اليوم والتي تحتوي على 30 بيضة في المزرعة نحو 95 جنيها.

- كما وصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 30 بيضة داخل منافذ وزارة الزراعة، إلى نحو 85 جنيها.

- كما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض أيضا داخل منافذ وزارة الزراعة التي تحتوي على 30 بيضة، قيمة تتراوح بين 75 و85 جنيها.

- وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 78 جنيها، ويصل للمستهلك بـ90 جنيها.

- تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في المحلات، بين 95 و100 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

- تراوح سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 150 و190 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو الواحد من الأوراك المخلية اليوم بين 76 و83 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو من الكبد والقوانص اليوم إلى نحو 60 جنيها.

- كما بلغ الشيش طاووق اليوم سعر يتراوح بين 150 و160 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو الواحد من الدبابيس اليوم بين 66 و75 جنيهًا.

- تراوح سعر الفرخة الكاملة في السوق اليوم بين 120 و200 جنيهًا.