تحرير محاضر لمحلات دون ترخيص في حملات مكبرة بالغردقة

شنت أجهزة الغردقة حملات تفتيشية على المحلات التجارية بمنطقة شارع شيري السياحي جنوب مدينة الغردقة، وتم تحرير محاضر «تعريب» للمحلات المسماة بلغة أجنبية والمحلات التي تعمل بدون تراخيص، وذلك بالتنسيق مع إدارة التراخيص والتموين، مع التنبيه بالاشتراطات الصحية والبيئية والتموينية.

حملة على الأسواق بالغردقة

ونفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية على المحلات التجارية بشارع شيري بحي جنوب لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر

محاضر للمحلات المسماة بلغة أجنبية

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء أشرف البيه، رئيس المدينة، على عمل 4 محاضر تعريب لمحلات مسماة بلغة أجنبية وعدم الإعلان عن الأسعار وإنذار المحلات التي تعمل بدون ترخيص أو منتهية التراخيص أو بها إشغالات بسرعة التوجه لحي جنوب لاستيفاء كافة أوراق التراخيص والأشغال وتلافي جميع ملاحظات اللجنة الخاصة بالاشتراطات الصحية والبيئية والتموينية وفقا لقانون 154 لسنة 2019.

ومن جانبه شدد رئيس المدينة على تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.