طقس الغردقة اليوم.. أجواء مشمسة تجذب السياح من جنسيات أوروبية (صور)

يشهد طقس الغردقة اليوم الجمعة، أجواء دافئة وشمس مشرقة نهارا وأجواء باردة ليلا، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، وهو ما شهدت معه المدينة الساحلية إقبالا من السياح من مختلف الجنسيات الأوروبية للاستمتاع بحالة الجو على الشواطئ، ومن بينهم ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا وهولندا وروسيا.

سياح أوروبا على شواطئ الغردقة

وأوضح محمد عيد، خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، أن الغردقة تشهد أجواء مستقرة، ورغم انخفاض درجة الحرارة تزامنا مع فصل الشتاء، إلا أن الشمس المشرقة جذبت سياح أوروبا للاستمتاع بشواطئ المدينة.

لافتا في تصريحات لـ الوطن أن طقس الغردقة مناسب جدا لسياح أوروبا على عكس الطقس في المدن الأوربية والتي تشهد الجليد و وصلت درجة الحرارة تحت الصفر.

دعوة لسياح أوروبا لقضاء شتاء دافي في الغردقة

وأكد عيد استجابة الآلاف السائحين من جنسيات أوربية للدعوة التي اطلقتها الفنادق لسياح أوروبا بقضاء شتاءا دافئًا في شواطئ الغردقة بدلا من غلاء المعيشة في أوروبا وارتفاع تكلفة التدفئة في بلادهم.

وكشف عيد بأنه من المتوقع إرتفاع عدد رحلات الوصول إلى الغردقة في اوائل شهر مارس المقبل من الأسواق الأوروبية المختلفة خاصتا الأسواق الروسية والأيطالية والألمانية.