في عيد ميلاد زكي فطين عبدالوهاب.. قصة حبه لسعاد حسني ورفض ليلى مراد لزواجهما

اشتهر بالعديد من أدوار السلطة والمكانة العالية، ولم يحصل مُطلقًا على أدوار البطولة، فكان من فناني الصف الثاني، فهو رأفت الراوي في «اسم مؤقت»، وهشام في «فوق مستوى الشبهات»، والدته الفنانة ليلى مراد ووالده الفنان فطين عبد الوهاب، واليوم، 18 من فبراير، تحل ذكرى ميلاد الفنان زكي فطين.

قصة حب وزواج زكي فطين وسعاد حسني

ربط الفنان زكي فطين عبد الوهاب بالفنانة القديرة الراحلة سعاد حسني علاقة صداقة وحب، إذ تزوجها خلال بداية مشواره الفني، حسب ما أكده خلال لقاء له مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «CBC»، إذ حكى قصة حبه هو والسندريلا: «كانت بداية سنة تانية في المعهد، كنت بتدرب في فيلم أهل القمة مع الفنانة سعاد حسني، وكان المخرج على بدرخان زوجها السابق وكان طليقها وقتها، كنت لسه بتدرب كان مجرد تدريب، كنت لسه في بداية حياتي شاب في الجامعة».

والدته الفنانة ليلى مراد فوجئت بقصة حبه لسعاد حسني

كانت والدته الفنانة ليلى مراد تعشق سعاد حسني، وعندما دخل عليها وأخبرها أن هناك قصة حب نشأت بينهما، فوجئت ولم تصدق، بحسب حديثه: «أمي كانت بتعشق سعاد حسني، حتى لما غنت كان عندها رأى إن صوتها مش قوي، بس بتعرف تأدي بحساسية شديدة، دخلت قولت لها، أنا حصل قصة حب وبحب سعاد حسني».

سألته عن وقت ومكان تعارفهما، ولم تكن والدته موافقة على زواجها من السندريلا: «مكانتش موافقة بس عمرها ما تدخلت في زواجي، قولت لها إني أتعرفت عليها في فيلم، واتخضت طبعًا لأن وقتها كنت طالب، وحتى مش عارف أصرف على نفسي، ولغاية آخر فترة بعد ما أنا وسعاد انفصلنا كانت بتحبها جدًا، ماكنتش موافقة على زواجنا بس كانت بتحبها».

وفاة الفنان زكي فطين عبدالوهاب

وتوفي الممثل والمخرج المصري زكي فطين عبد الوهاب، عن عمر 66 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث أعلن إصابته بورم في المخ توفي على إثره، وكان آخر أعماله فيلم «العنكبوت».