وفاة والد الفنانة منة جلال في ألمانيا

غيب الموت والد الفنانة منة جلال في ألمانيا، مساء أمس الجمعة، بعد تدهور حالته، إثر إصابته بمرض السرطان، إذ جرى نقله إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات هناك، حسبما أعلنت ابنته عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك».

وكانت منة جلال أعلنت عن تعرض والدها لأزمة صحية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ودعت متابعيها بالدعاء له لتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.

وأعربت منة عن حزنها حينها بسبب عدم تمكنها من الوقوف إلى جانب والدها في أزمته الصحية، نظرًا لإقامته في ألمانيا منذ سنوات طويلة، مؤكدة أنها تدعو الله أن يمكنها من الصعود إلى خشبة المسرح لتقديم العرض المسرحي «شفيقة المصرية» على مسرح البالون التي تشارك في بطولتها إلى جانب الفنانة علا رامي.