تفاصيل إطلاق النار في «ميسيسبي».. جثث 6 قتلى بمناطق متفرقة

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، حادث جديد من مسلسل إطلاق النار، لقى على إثره 6 أشخاص مصرعهم في هجوم مسلح بالقرب من الحدود بين «ميسيسبي» و«تينيسي»، ونشرت وسائل إعلام تفاصيل الواقعة.

ووقع حادث إطلاق النار حوالي الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي في بلدة «أركابوتلا»الصغيرة على بعد حوالي 72 كم جنوب ممفيس، بولاية تينيسي المجاورة، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

إطلاق النار في محطة وقود

ويبلغ عدد سكان «أركابوتلا» 285 نسمة فقط ، وأشهر أبناءها هو الممثل جيمس إيرل جونز،المولود في 17 يناير 1931. ودخل المسلح في البداية محطة وقود ومتجر «إكسبرس مارت»، وأطلق النار على رجل، كما قُتلت امرأة داخل منزل على طريق، بالإضافة إلى 4 آخرين، اثنان منهما داخل منزل، واثنان آخران بالخارج على طريق «سد أركابوتلا»، بالقرب من منزل المشتبه به.

إغلاق مدرستين ابتدائية ثانوية في «كولدووتر»

وأغلقت السلطات مدرسة ابتدائية ومدرسة ثانوية في «كولدووتر» القريبة أثناء البحث عن المشتبه به. وقال مسؤولون انه تم القاء القبض على مشتبه به في حادث إطلاق النارعندما شوهد داخل سيارة على طريق «سد أركابوتلا»، فيما أشارت قناة «دابليو أل بي تي» الأمريكية المحلية، إلى أنه لم يتم تحديد هوية المشتبه به بعد، لكن سيتم توجيه الاتهام إليه قريبا.

من جانبه، أوضح مكتب الحاكم تيت ريفز، إنه تم إطلاعه على إطلاق النار، معربا عن اعتقاده أن المشتبه به تصرف بمفرده ودوافعه غير معروفة بعد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.