هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب وسط تركيا.. وقعت على عمق 11 كيلومترا

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر وسط تركيا، ووفقا لبيانات مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، وقعت البورة على عمق 11 كيلو متر.

وأشار «الزلازل الأورومتوسطي»، إلى أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 28 كم شرق «قهرمان مرعش» جنوب تركيا و 8 كيلو مترات شمال غرب «بازارجيك» بالجزء الجنوبي من «مرعش».

وفي قوت سابق من اليوم السبت، شهد غرب تركيا، هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر على عمق 5 كيلو متر.

وكانت «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، قال في وقت سابق، إن الهزة بلغت قوتها 3.5 درجة على مقياس ريختر، موضحا أن البؤرة وقعت على عمق 2 كيلو متر.

وأضاف «الزلازل الأورومتوسطي»، أن الهزة الأرضية وقعت على مسافة 98 كم شمال «مانيسا» غرب تركيا و 24 كيلو متر جنوب«بالق أسير» جنوب «بحر مرمرة».

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا المدمر إلى 39 ألف و672 ضحية

وارتفع ضحايا زلزال تركيا المدمر الذي ضرب جنوب البلاد فجر يوم 6 فبراير الجاري إلى 39 ألف و672 ضحية، فقا لما اعلنه وزير الداخلية سليمان صويلو.