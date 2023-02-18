خبيرة علاقات أسرية: «الراجل المصري لذيذ ودمه خفيف»

أكدت رحاب هاني خبيرة العلاقات الأسرية أن المشكلة الدائمة بين الأزواج هي عدم وجود التفاهم؛ نظرًا لأن كل شخص لديه توقع معين لشكل معين للعلاقة، وفي النهاية «كله بيلبس في الحيط».

وأوضحت «هاني» خلال لقائها مع الفنان أحمد آدم في برنامج «آدم شو» المذاع عبر فضائية «الحياة» أن المشكلة هي توقع الرومانسية الزائدة، حيث تتوقع الزوجة أن تجد الحبيب الموجود في فيلم حبيبي دائمًا والزوج يتوقع أن يجد «روقة في فيلم العار» وفي النهاية يجدوا فيلم «دعونا ننتقم».

كل شخص لديه عيوب

وأشارت أن البعض يقرر مسايرة مع هذه العيوب من باب «نمشي المركب» في الحياة، نظرًا لأن كل شخص لديه عيوب، محذرة من تراكم هذه المشكلات والعيوب والتي قد تسبب مشكلة عند تراكمها.

ولفتت إلى أن الرومانسية قد تختفي بعد الزواج بسبب انشغال المرأة بالأعمال المنزلية ورعاية الأطفال، مشيرة إلى أن الرجل المصري به بعض العيوب مثل التحكم الزائد «كلامه هو اللي يمشي بدون نقاش» وأبرز مميزاته إنه «لذيذ ودمه خفيف».