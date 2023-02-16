أحمد آدم عبر برنامجه «آدم شو»: الزيجات الفاشلة سببها تدخل الأهل

قال الفنان أحمد آدم إن الزيجات الفاشلة أكثرها بسبب تدخل الأهل، متابعا: «الأهل بيعملوا لجنة للعريس، ولا مكتب التنسيق في الجامعة، يجيبوا الخال والعمة وقرايبهم ويقعدوا صف واحد لجنة، والعريس يخش عليهم وهو بيرتعش، والشروط اللي بيحطوها كأنها لمدير عام مش عريس».

شروط كبيرة لعائلة العروسة

وأضاف أحمد آدم خلال برنامجه «آدم شو»، المذاع على قناة «الحياة»، إن والد العروسة عندما يبدأ حديثه مع العريس يقول له «إحنا في الأول والآخر بنشتري راجل.. بس الراجل اللي بنشتريه بيقبض 30 ألف جنيه وعنده شقة بـ2 مليون وشبكة بنص مليون وفرح بالنص التاني و6 شهور تحت الاختبار.. جاهز تبدأ معانا».

وتابع: «العريس يرد على والد العروسة ويقوله الحقيقة مش جاهز يا عمي، فيرد عليه: يبقى مش راجل يا ابني، قصدي الراجل اللي مش مناسب لبنتي، يلا متعطلناش سيب اسمك وهنبقى نكلمك».

قصة قيس وليلى خالدة علشان متجوزوش

ولفت إلى أن هناك مشكلة كبيرة للمتزوجين وهي أنهم يقارنون حياتهم بقصص الحب الخالدة التي تربوا عليها مثل قيس وليلى، «هما مش فاهمين إن القصص دي بقت خالدة علشان متجوزوش».