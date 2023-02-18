أحمد آدم يسخر من عيد الحب بمقاطع فيديو من الواقع

سخر الفنان أحمد آدم من الفلانتين، وعرض بعض الفيديوهات الساخرة من العلاقات بين الأزواج والزوجات والتي تهاجم فيها النساء أزواجهن.

عرض بعض الفيديوهات الساخرة من العلاقات بين الأزواج والزوجات

وعرض آدم خلال حلقة الجمعة من برنامج «آدم شو» المذاع عبر فضائية «الحياة» فيديو لشاب وهو يقول: «حبيتها عشان كانت بتقولي يا كوتي وخلاص أنا مكنتش أنفع كوتي»، وعرض فيديو آخر لشاب يمزح مع زوجته ويلقي الماء على الأرض التي تمسحها لتفاجئه بضربة قوية من «المساحة».