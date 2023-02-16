أحمد آدم في «آدم شو»: الجواز مش زي الموبايلات.. لا عليه توكيل ولا ضمان

علق الفنان أحمد آدم خلال برنامجه «آدم شو»، المذاع على قناة «الحياة»، على عيد الحب وارتفاع نسب الطلاق، قائلا: «نسب الطلاق زادت أوي يا جماعة، ومش بسمع إلا كلمة طالق بكل تصريفاتها، وبسأل المطلقين انتوا متجوزين بقالكم أد إيه؟ يقولك من 4 أيام.. يانهار أسود».

إحصائيات الطلاق مرعبة

وأضاف أحمد آدم، «واحد قريبي بيوري لي تليفونه الجديد، عجبني أوي، وقولته برافو عليك أحسنت الاختيار، فقال لي خلي بالك أخوك واعي، ولما بختار حاجة باخد وقتي أوي وبركز في كل التفاصيل».

وتابع: «نفس البني آدم دخل عليا من يومين وقالي بارك لي، رايح أخطب بكرة، فقولت له: سألت على العروسة؟، فقالي خليها على الله، فقولت له: تمام بس انت ركزت مع الموبايل أكتر من كده، عامل دكتور على التليفون وفي العروس مدققش؟».

أكبر سبب للطلاق

وواصل: «خلي بالك يا ابني العروسة ولا عليها توكيل ولا ضمان، فلازم تركز أوي، إحصائيات الطلاق مرعبة، أكبر سبب للطلاق هو التسرع في الاختيار العشوائي، وعلشان نقلل من النسب دي لازم الأول نختار صح».