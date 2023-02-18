زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر يضرب «بالي» الإندونيسية

ضرب زلزالا بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر «بالي» الإندونيسية، وقال مركز «رصد الزلازل الأورو متوسطي»، إن مركز الهزة الأرضية وقع على عمق 20 كيلو متر.

وأضاف «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، عبر موقعه الإلكتروني، أن الهزة الأرضية لتي ضربت «بالي» الإندونسية وقعت على مسافة 48 كم شمال غرب «ماتارام» بـ«نوسا تنجارا الغربية» و27 كيلو متر غرب وشمال غربي «جزر جيلي» قبالة الساحل الشمالي الغربي من «لومبوك» الإندونيسية.

وكانت إندونيسيا شهدت يوم الثلاثاء الماضي، زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب ميناهاسا بجزيرة «سولاوسي» الإندونيسية على عمق 93 كيلومترًا

ووفقا لبيانات مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، وقع مركز زلزال ميناهاسا بجزيرة «سولاوسي» الإندونيسية على بعد 439 كيلومترًا شمال شرق «ساماريندا».