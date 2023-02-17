عاجل.. زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب إندونسيا

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة بمقياس ريختر، جزيرة تانيمبار الإندونيسية، بحسب ما أوردته قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل.

وكان زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب أمس الخميس، إقليم «بابوا» الواقع في أقصى شرق إندونيسيا، مما تسبب في مصرع أربعة أشخاص على الأقل.

الزلزال على عمق 22 كيلومترًا

ونقلت شبكة «إيه بى سى نيوز» الأمريكية عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قولها إنّ الزلزال ضرب مناطق سكنية في مدينة «جايابورا» بالقرب من الساحل الشمالي لإقليم «بابوا»، وكان مركزه على عمق 22 كيلومترًا.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث، عبد المهاري، إنه تم انتشال جثث الضحايا الأربعة من تحت أنقاض المطعم الذي كانوا يتواجدون به وقت الهزة الأرضية.

وأضاف «المهاري» أنّ الزلزال تسبب في إلحاق الضرر بعدد من المنازل والمباني والمنشآت الطبية.