7 هزات أرضية تضرب عدة مناطق بتركيا في 4 ساعات

ضربت 7 هزات أرضية مناطق وسط وغرب وشرق تركيا خلال الـ 4 ساعات الماضية، ووفقا لبيانات مركز «رصد الزلال الأورومتوسطي»، تراوحت الهزات ما بين 3 و3.8 درجة على مقياس ريختر.

تراوح عمق الهزات الأرضية ما بين 2 و11 كيلو مترا

وأشار «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إلى أن عمق الـ 7 هزات كان ما بين 2 و11 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وكانت السلطات التركية أعلنت في وقت سابق، ارتفاع حصيلة الزلازل المدمر الذي ضرب جنوب البلاد فجر يوم 6 فبراير الماضي إلى 39 ألف و672 ضحية.

وأشار وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إلى ارتفاع عدد المصابين جراء الزلال المدمر إلى 105 آلاف، مضيفا في تصريحات، أن حوالي 82 ألف مبنى إما انهار أو تضرر بشدة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.