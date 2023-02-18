كوريا الجنوبية تسجل 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، اليوم السبت، 10 آلاف و718 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 26 وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

30 مليون و419 ألف و297 حالة إصابة بفيروس كورونا

وأضافت «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، أن الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد ارتفعت إلى 30 مليون و419 ألف و297 حالة.

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض» في كوريا الجنوبية، إن البلاد سجلت 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 33 ألف و844 حالة وفاة.

وأمس الجمعة، سجلت وكالة«مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، 11 ألف و436 إصابة بفيروس كورونا بينها 24 وافدة من الخارج و28 حالة وفاة.