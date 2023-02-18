محلل سياسي لـ القاهرة الإخبارية: أزمة روسيا وأوكرانيا كشفت هشاشة «الناتو»

أكد المحلل السياسي والخبير الاقتصادي بالعاصمة الألمانية برلين رضوان قاسم، أنه بعد الحرب العالمية الثانية، اعتمدت أوروبا وحلف الناتو على الولايات المتحدة الامريكية، باعتبارها القوة الهائلة والعظمى التي كانت ترعى هذه الدول، وحملت على عاتقها حمايتها مقابل دفع مقابل كبير.

العالم كان يعيش كذبة بأن حلف الناتو حلف قوي

وأوضح «قاسم»، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامية جومانا هاشم، في برنامج «10 دوانينج ستريت» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كان يقول لحلفائه في حلف الناتو نحن ندافع عنكم ونحميكم وعليكم أن تدفعوا، مشيرًا إلى أن العالم كان يعيش كذبة «أن حلف الناتو حلف قوي وحلف عسكري يمكنه السيطرة على العالم».

الأزمة الروسية الأوكرانية فضحت حلف الناتو

وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية فضحت هذا الحلف وأسقطت ورقة التوت عنه، ليتبين أنه فارغ من الداخل وليس فيه أي قوة، وأن ما صدر عن القيادات من حلف الناتو يؤكد هذا الكلام، مستشهدًا بتصريح قائد سابق للقوات الخاصة بحلف شمال الأطلسي، الذي قال إن الناتو لديه أسلحة نووية ولكن ليس لديه جيش.