طالبة إندونيسية لـ جابر القرموطي: أتمنى الحصول على الماجستير والدكتوراه في مصر

أبدت الطالبة الأندونيسية عطايا حنيفة، سعادتها بوجودها ودراستها في الأزهر الشريف، مشيرة إلى أنها في مصر منذ عام 2020، وتدرس في الصف الثاني الثانوي الأزهري بمعهد البعوث الإسلامية، معربة عن أمنيتها بالبقاء في مصر حتى الحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه من الأزهر الشريف.

جدة جدها كانت مصرية

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامي جابر القرموطي، في برنامج «مانشيت» المذاع عبر قناة «CBC»، أن جدة جدها كانت مصرية، مبدية سعادتها بالدراسة والإقامة بمدينة البعوث الإسلامية، موضحة أنها كانت تعيش معهم في أندونيسا ولم تعلم أنها مصرية ومن أصول مصرية إلا بعد وفاة جدة جدها.

القرموطي يجري لقاءات في مدينة البعوث الإسلامية

وأجرى الإعلامي جابر القرموطي، معايشة مع الطلاب المغتربين بمدينة البعوث الإسلامية التابعة للأزهر الشريف، والتقى بعدد من الطلاب المبتعثين في الأزهر الشريف من فلسطين ونيجيريا وتشاد وإندونيسا وماليزيا وأفغانستان، وأثنى الطلاب على الخدمات المقدمة لهم في مدينة البعوث الإسلامية.

وعرض «القرموطي» مكونات غرف الطلاب داخل مدينة البعوث الإسلامية واستعرض الخدمات المكونة لهم والإقامة المميزة والطعام الذي يقدم لهم، إضافة للخدمات التعليمية لطلاب الأزهر الشريف من المبتعثين.