جابر القرموطي: المواطن يلمس أثر النجاحات الأخيرة في قطاع الكهرباء

علق الإعلامي جابر القرموطي، على مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العالمية للحكومات في دبي، قائلا: «رجوعي إلى هذا الأمر يرتبط ببعض الإشارات التي أوصلها الرئيس السيسي بكفاءة للمواطن المصري في هذه القمة، وهناك استيعاب كبير لها».

إيجاز ما جرى في السنوات الماضية

وأضاف «القرموطي»، خلال تقديمه ببرنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «CBC»، أن الرئيس السيسي استطاع إيجاز ما جرى في السنوات الماضية بتاريخ الدولة المصرية، وذلك في قطاعات معينة كان البعض يظن أنها تعمل ولكن لا يعرف الآليات التي تجعلها تعمل بكفاءة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد أن مصر جاهزة لمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وهذا الوضع مهم للغاية ومن الأشياء التي يشار إليها بالبنان في مصر، إذ إن قطاع الكهرباء واحد من القطاعات التي جرى فيها ضخ استثمارات كبيرة ومن القطاعات التي نجحت في مستوى عال جدا والمواطن يلمس ذلك.

توفير 5 ملايين فرصة عمل

وأوضح أن الرئيس السيسي تحدث عن المشروعات القومية وأنها توفر فرصة عمل لـ5 ملايين مواطن، كما أشار إلى أن مصر تسعى للتواجد على 12% من مساحتها خلال العشر سنوات المقبلة.