«القرموطي» يبرز تكريم «الوطن» بممر شرفي للزميل جاسر أحمد صاحب صورة «الكلاب المحتضنة شقيقهم»

استعرض الإعلامي جابر القرموطي القصة الصحفية المصورة التي التقطها الزميل جاسر أحمد المصور الصحفي بجريدة الوطن، وذلك خلال حلقة الخميس من برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc».

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وأشاد القرموطي بالقصة التي انفردت بها جريدة الوطن، والتي كان أبطالها مجموعة من الكلاب، مبديًا إعجابه الكبير بهذه القصة، ورد فعل أسرة الصحيفة مع زميلهم.

وأشار الإعلامي إلى أن الصحفيين بجريدة الوطن أقاموا ممرًا شرفيًا للزميل جاسر أحمد، مستعرضًا صور وفيديوهات الممر احتفاءًا واحتفالًا بالزميل الذي التقط قصة مصورة لمجموعة كلاب تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أنها نالت اهتمامًا عالميًا واهتمت بها منظمات دولية لحقوق الحيوان.

وأثنى القرموطي على تكريم رئيس تحرير جريدة الوطن الكاتب الصحفي أحمد الخطيب للزميل جاسر أحمد، وإقامة ممر شرفي له معتبرًا أن «الخطيب» قدم تقدير وتكريم للزميل الذي قدم عمل صحفي مميز.

ونصح القرموطي المصورين والصحفيين قائلًا: «ده شغلنا وشجع الناس وأنت رايح وأنت جاي، لو أنت مصور خلي الكاميرا في عقلك ولو أنت صحفي خلي الكاميرا في قلمك، صور وصدر للناس أمل وفكرة حلوة».