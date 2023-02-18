الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. رياح وشبورة على القاهرة الكبرى

مازال انخفاض درجات الحرارة في فترات الليل، يُعطي إحساسا بشدة برودة الطقس يجعل المواطنين يهتمون بمعرفة تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار اليوم، عن طريق بيانات الأرصاد الجوية خاصة إذا كان هناك اضطراب وأجواء سيئة، لتكشف الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت الموافق 18 فبراير.

حالة الطقس اليوم

أوضحت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس باردا صباحا، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد وجنوب سيناء وشديد البرودة على جنوب البلاد ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة، التي تصل نسبتها إلى 20% على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى، مقارنة بالأيام الماضية.

وبالنسبة لأماكن انتشار الشبورة المائية، فمن المتوقع أن تكون كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.