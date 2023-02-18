حملات نظافة لشواطئ دهب وتجميلها.. «المدينة تتحول إلى الأخضر»

تستعد مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، لإعلانها مدينة خضراء مثل شرم الشيخ، وفقًا لتصريحات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذي قال في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ دهب من أبرز الوجهات السياحية في العالم لما تتمتع به من مقومات فريدة في مجال الغوص.

وأوضح أنه جرى تنفيذ خطة تطوير المدينة التي بدأت عام 2020، لتحويلها إلى ثاني مدينة خضراء بجنوب سيناء أسوة بشرم الشيخ، مضيفًا أنه جرى الانتهاء من أعمال تطوير ممشى دهب السياحي بتكلفة تخطت 100 مليون جنيه بطول كيلومترين.

تنظيف شواطئ دهب

أكد محافظ جنوب سيناء، أن مدينة دهب تطل على خليج العقبة بساحل طوله يبلغ نحو 40 كيلو متر ويوجد على هذا الساحل محمية ابو جالوم وأسهر مناطق غوص في العالم، مشيراً إلى أن مجلس مدينة بالتعاون مع المجتمع المدني يقوم بحملات نظافة الشواطئ للحفاظ على لي طبيعتها الجمالية.

وأوضح أنّ حملات النظافة مستمرة طوال العام، إذ يعي أهالي المدينة قيمة وأهمية الشواطئ بمدينة دهب لأنها مصدر ثروتها الأول، ومن المعروف أن المدينة تملك مناطق غوص عالمية، ويقيم بها عدد من محبي هذه الرياضة، مشيرًا إلى أنه جرى تنظيم ما يقرب من 5 حملات لتنظيف الشواطئ منذ بداية العام.

تجميل وتطوير المدينة

وأشار اللواء أحمد جميل، رئيس مدينة دهب، إلى أنّ «فودة» شدد على ضرورة الاهتمام بتجميل وتطوير المدينة ونشر ثقافة جمع القمامة بين المواطنين في كل الأحياء، حيث أنّ رأس مالها هو الطبيعة فقط.

وتابع أنه جرى التعاقد على 100 صندوق نظافة توزع على كل أحياء المدينة في خطة العام المالي 2022/2023، وجرى توريد 24 منها والباقي قبل حلول عيد الفطر المبارك.