مطار مرسى علم يستقبل 36 رحلة طيران تقل آلاف السائحين اليوم

يستقبل مطار مرسى الدولي 36 رحلة طيران على مدار اليوم السبت، قادمة من مطارات أوروبا وتقل آلاف السياح من 7 دول أوروبية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السياح

وأكد مصدر ملاحي استعداد سلطات مطار مرسى علم الدولي لاستقبال 36 رحلة طيران اليوم السبت، تقل آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية قادمة من مطارات 7 دول أوروبية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

انتعاش السياحة على شواطئ مرسى علم

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فرق من العلاقات العامة تكون في استقبال السياح، ويتم توفير أتوبيسات سياحية لنقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، انتعاش السياحة بفنادق مرسى علم وارتفاع نسبة الإشغالات إلى أكثر من 80% تزامناً مع استقرار الأحوال الجوية على الشواطئ، حيث تأتي مرسى علم ضمن أدفأ 5 مدن مصرية، على عكس الأجواء في الدول الأوروبية، والتي تشهد برودة شديدة تصل إلى حد الجليد في عدة دول، لذلك يفضل السائحون قضاء الشتاء في شواطئ مرسى علم.