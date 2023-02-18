آخر كلمات أب زار قبر طفليه قبل وفاته بالغربية: «بدعي ربنا يجمعني بيكم»

«عسى الله أن يأتيني بهم جميعا»، كانت هذا آخر ما كتبه أحمد العمروسي، 31 عاما، على صفحته بـ«فيس بوك»، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بطنطا.

وفاة طفليه العام الماضي

وقصد «العمروسي» في منشوره، طفليه اللذين توفيا العام الماضي، حيث توفيت الطفلة «عهد» في شهر نوفمبر، وشقيقها «محمد» في شهر مارس من العام نفسه، وتضمن المنشور الذي كتبه الأب قبل وفاته «صاحبي عامل إيه يا صاحبي وحشتني الدنيا من غير حضنك ولمستك وحشة وصعبة أوي، وأنتي كمان يا عهد الدنيا من غير ضحكتك أنتي كمان صعبة وحشتوني أوي وحشتني تفاصيل كل حد منكم، كل يوم ادعي ربنا يجمعني بيكم على خير إن شاء الله، اليوم ده عن قريب، وحشتني يا ماندو وحشتيني يا عهد».

زيارة قبر طفليه

وقال محمد زكريا، أحد أصدقاء الأب المتوفى، إن الطفلين عمرهما لم يتعدى الـ 10 سنوات، ووفاتهما كانت بصورة طبيعية، وكانت صدمة إلى أهالي القرية، وكان والدهما شخصاً محتسبا وصابرا، وأثناء زيارته لهما أمس الجمعة في قبرهما، وحال عبوره شريط سكك حديد «تلا - طنطا» صدمه القطار تصادف عبوره، ولفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته، ليلحق بطفليه بعد أقل من عام على وفاتهما.

تشييع الجثمان

وشيع أهالي قرية كفر الشيخ سليم، إحدى قرى مركز ومدينة طنطا، جثمان أحمد العمروسي بعد صلاة الجنازة عليه بأحد مساجد القرية، وتم دفنه في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط حالة من الحزن تسيطر الأهالي.