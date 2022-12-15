خروج قطار عن القضبان في طنطا دون تأثير على حركة الرحلات (صور)

شهدت محطة سكك حديد طنطا، بمحافظة الغربية، صباح اليوم، خروج جرار قطار عن القضبان، أثناء دخوله لورشة الصيانة، لعمل الصيانه اللازمة له، دون تعطل حركة القطارات، أو حدوث إصابات أو أضرار.

خروج قطار عن القضبان

كانت غرفة عمليات السكة الحديدية بمدينة طنطا، تلقت إخطاراً يفيد بخروج جرار أحد القطارات من على القضبان أثناء دخوله لورشة الصيانة، بمحطة سكة حديد طنطا، دون وقوع إصابات أو أضرار أو تعطل لحركة القطارات.

رفع الجرار وإعادته لمساره

أفاد مصدر مسؤول لـ«الوطن»، بأنه حال دخول جرار أحد القطارات إلى الورشة بطنطا، بعد انتهاء رحلته، من أجل عمل الصيانة اللازمة، خرج من على القضبان، دون إصابات أو أضرار أو تعطيل لحركة القطارات، وتم استدعاء ونش لرفعة وإعادته على القضبان مرة أخرى، بعد أن خرجت إحدى عجلاته.

وتابع المصدر، أن حركة القطارات داخل محطة سكة حديد طنطا، تعمل بشكل طبيعي، ولم يحدث أي تغيير في مواعيد القطارات، ولم تتأثر مطلقا بخروج الجرار عن مساره، كونه في منطقة الورش.