وفاة شاب في سوهاج بعد نجاته من حادث سير.. والأهالي: «كان رجل خير»

حالة من الحزن سيطرت أهالي مركز طهطا، شمال محافظة سوهاج، بعد وفاة «عمر الكودي»، أحد وأشهر شباب الخير والمصالحات إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وروى أحمد السوهاجي، في تصريحات لـ«الوطن» تفاصيل القصة قائلا: «كان في حادث من أكتر من أسبوعين وفي ناس اتوفت من اللي معاه وهو اتصاب وخف من إصابته ورجع البيت.. انهاردة مرة وحدة اشتكى من وجع القلب، وتوفي بأزمة قلبية».

في السياق، قال «أحمد الشيخ» يقيم بناحية قرية شطورة إن «عمر الكودي» يبلغ من العمر 34 عامًا، أعزب، كان من أهل الخير، وكان محبًا لخدمة الفقراء والمساكين والأرامل.

ويضيف محمد حمادة، يقيم بقرية شطورة دائرة مركز طهطا، وأحد جيران المتوفى: «فقدنا شخصا قلما نجد مثله، فكنا دائما نراه في المواقف الإنسانية، وفي أزمة كورونا كان من أكبر المساهمين في الوقوف مع المصابين».

ويضيف «علي محمود» يقيم بذات الناحية، أن «عمر الكودي» توجه إلى محافظة القاهرة والمنوفية لإرجاع طفل بعد غيابه عن منزله 10 أشهر، وبالفعل نجح في إقناع الطفل بعدما كان رافضا الرجوع خوفا من والديه، وكان «الكودي» من أشد الشباب حبًا في مشاركة الجميع بالمناسبات السعيدة والحزبية لأهالي القرية والقرى المجاورة.