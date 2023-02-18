16 هزة أرضية تضرب عدة مناطق في تركيا خلال الـ7 ساعات الأولى من اليوم

ضربت 16 هزة أرضية مناطق تركية بينها وسط وغرب البلاد خلال الساعات الـ7 الأولى من اليوم السبت، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا ونرصد أهمها.

ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا على عمق 5 كيلو متر. وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن البؤرة وقعت على مسافة 36 كم جنوب «قهرمان مرعش».

كما شهد وسط تركيا، هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، وقعت على عمق 10 كيلو متر وعلى مسافة 45 كم بين الغرب والشمال الغربي من «قهرمان مرعش» و 26 كيلو متر جنوب «جوكسون»

وضربت هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، على عمق 2 كيلو متر، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن البؤرة وقعت على مسافة 54 كم بين الغرب والشمال الغربي من «قهرمان مرعش» و 18 كم جنوب «جوكسون».

وضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا على عمق 2 كيلو متر، وفقا لما ذكره مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي».

وأوضح «الزلازل الأورومتوسطي» عبر موقعه الإلكتروني، إن الهزة الأرضية وقعت على مسافة 62 كم بين الشمال والشمال الشرقي من «قهرمان مرعش» و13 كيلو متر جنوب وجنوب الشرقي من «البستان».

مركز الهزة وقع على مسافة 44 كيلو متر شمال غرب «قهرمان مرعش»

كما سجل «رصد الزلازل الأورومتوسطي» في وقت سابق من اليوم السبت، هزة بقوة 3.4 درجة وقعت وسط تركيا على عمق 10 كيلو متر.

وأشار «الزلازل الأورومتوسطي»، إلى أن مركز الهزة الأرضية وقع على مسافة 44 كيلو متر شمال غرب «قهرمان مرعش» و 18 كم جنوب شرق «جوكسون».

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر وسط تركيا.

وكشف مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي» على موقعه الإلكتروني، تفاصيل الهزة، وقال إن البؤرة وقعت على مسافة 104 كم شمال غرب «غازي عنتاب» و34 كيلو متر بين الغرب والشمال الغربي من «قهرمان مرعش».

كما شهدت وسط تركيا هزة بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، على عمق 2 كيلو متر، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن البؤرة وقعت على مسافة 36 كيلو متر شمال «هرمان مرعش».

هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر تضرب غرب تركيا

كما ضربت هزة بقوة 3.2 درجة وسط تركيا على عمق 5 كيلو مترات، وأشار «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إلى أن المركز وقع على بعد 65 كم بين غرب والشمال الغربي من «قهرمان مرعش» و16 كيلو متر جنوب غرب «جوكسون».

وفي غرب تركيا، سجل مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، على عمق10 كيلو متر.

وأوضح «رصد الزلازل»، أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 97 كيلو متر بين الجنوب والجنوب الشرقي من «نازيللي» غرب تركيا.