«الصحة» تحذر من الإسراف في استخدام المسكنات: تهدد بالفشل الكلوي

حذرت وزارة الصحة والسكان مرضى الكلى، من تناول المسكنات والمضادات الحيوية، دون الرجوع إلى الطبيب المختص أو المشرف على الحالة المرضية، ومشددة على ضرورة استشارة الطبيب قبل الحصول على المسكنات والوصفات التي يتم تداولها بين المواطنين وبعضهم البعض، لأن الحالة حتى لو اتفقت في نفس المرض، تختلف الجرعات من شخص لآخر.

الإسراف في المسكنات يهدد الكلى

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن استخدام المسكنات لمرضى الكلى والإسراف فيها دون العودة للطبيب، يؤدي إلى التعرض للإصابة بحساسية تؤثر على وظائف الكلى، وقد تصل إلى الفشل أو القصور الكلوي.

وأضاف متحدث الصحة، في تصريح صحفي، أن الإسراف في استخدام المسكنات لمرضى الكلى قد يؤدي إلى احتباس السوائل والأملاح في الجسم، لافتا إلى أهمية العودة إلى الطبيب قيل الحصول على أي علاج، مشددا على ضرورة وقف العشوائية في استخدام الأدوية.

مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

كانت وزارة الصحة، قد أشارت في تقرير، إلى أن مبادرة رئيس الجمهوري لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، تعمل في الوحدات الصحية بشكل يومي، عدا الجمعة، بداية من الساعة الثامنة صباحا، حتى الساعة الثانية ظهرا، وهي مجانية بشكل تام، ولا يتحمل المواطن فيها أي أعباء مالية.

وطالبت «الصحة»، التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها (105)، للرد على كل التساؤلات والاستفسارات على المواطنين، بشكل مباشر من مصادرها الرسمية.