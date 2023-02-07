«الصحة» تحذر مرضى الكلى: 5 أعراض تستوجب زيارة الطبيب فورا

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة لمرضى الكلى بشأن بعض الأعراض التي يجب الذهاب فيها الى الطبيب فورا، وقالت الوزارة في تقرير رسمي، أصدرته منذ قليل، أنه حال ظهور ألم غير مبرر في منطقة البطن وإحساس بتأخر نزول البول، على مرضى الكلى يجب الذهاب فورا للطبيب.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه من الأعراض التي يجب الذهاب إلى الطبيب فورا هي الشعور ببعض الحرقان أثناء البول، وتغير لون البول إلى اللون الداكن، ونزول كميات قليلة من البول.

أعراض إذا ظهرت عليك الذهاب للطبيب

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، مؤكدة أنها مبادرة مجانية بالكامل ولا يتحمل المواطن فيها أي أعباء مالية، والوحدات الصحية تعمل بشكل يومي عدا يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

ومن جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه على أصحاب الأمراض المزمنة ضرورة الالتزام بالكشف بشكل دوري للاطمئنان على صحتهم، مشيرا الى أن دور الوزارة هو رفع التوعية للمواطنين بكافة الأمراض والفئات العمرية المختلفة.

تعليمات مهمة لعدم حدوث أي طاري

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة تعمل في الفترة الحالية على التكثيف من المنشورات التوعية للمواطنين، مشيرا الى أن مرضى الكلى من الفئات التي يجب أن تتبع مجموعة من الإرشادات والتعليمات اللازمة للحفاظ على صحتهم وعدم حدوث مضاعفات لهم في حال حدوث أي طارئ.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أنه بالنسبة لمرضى الكلى، لابد من الحصول على الجرعات العلاجية اللازمة دون الإسراف في العلاج «البروتوكول العلاجي والالتزام بيه ضروري».