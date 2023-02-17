«الصحة»: مبادرتان لتطوير مراكز الرعاية خلال شهرين

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تستعد خلال الأيام القليلة القادمة لإطلاق مبادرة جديدة، وهى مبادرة الرئيس لفحص وتحليل المقبلين على الزواج.

وتابع المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن المبادرة الرئاسية لفحص وتحاليل المقبلين على الزواج، من المقرر أن يتم تدشينها بعد أيام قليلة داخل الوحدات الصحية التى وصل عددها إلى 303 وحدات صحية موزعة على مستوى محافظات الجمهورية ومزودة بكافة الأجهزة والمستلزمات المختلفة للمبادرة.

عبدالغفار: إطلاق مبادرة لفحص وتحليل المقبلين على الزواج خلال أيام

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن التحاليل متعددة وتم استحداث الكشف عن أمراض الإيدز والفيروس الكبدى «بى وسى»، والسكر العشوائى وصورة دم، وتحليل مرض الزهيرى وهو مرض ينتقل من الأم للجنين خلال فترة الحمل، والفحوصات لن تتوقف على التحاليل فقط بل تمتد إلى الاستشارات الطبية المختلفة ورفع الوعى بين المقبلين على الزواج بمفهوم الحياة الأسرية والأمراض التى يمكن أن تنتقل خلال العلاقة، وأهمية تنظيم الأسرة، والاستشارة تتم من خلال فريق طبى مدرب على أعلى مستوى.

وأوضح أن هناك شهادة صحية سيتم الحصول عليها للمقبلين على الزواج والشهادة ستكون مؤمّنة بشكل تام، مشيراً إلى أن الوحدات الصحية ستكون ممكّنة، ويتم ربطها بمجمع الوثائق المؤمّنة وهذه النقطة مهمة لعدم التلاعب بأى شكل من الأشكال.

التصديق على مبادرة الصحة النفسية وتقديم الدعم النفسي

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة الصحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أقل من شهرين صدّق على مبادرتين لتطوير مراكز الرعاية الصحية، وزيادة عدد ساعات العمل ووجود عيادات تخصصية، ومبادرة الصحة النفسية وتقديم الدعم النفسى، ومن قبلها مبادرة أورام الكبد والرئة، مشيراً إلى أن الرئيس لم تتوقف اهتماماته ودعمه للصحة العامة، والهدف هو تحسين حياة المواطن المصرى فى ظل النهج الذى انتهجه الرئيس وهو حياة كريمة للمواطنين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار أن الرئيس أعطى توجيهات باستمرار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وبشكل مجانى للمواطنين، لافتاً إلى الحرص على عدم تحمل المواطنين أى أعباء مالية، واستمرار دعم المستشفيات والأجهزة الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية داخل المبادرة، وكذلك الاهتمام بالكوادر البشرية واستمرار تقديم الدعم لهم وتطويرهم.