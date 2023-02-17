«مصر الخير» لـ قناة الحياة: قطاع الصحة لدينا يعمل على عنصري الوقاية والعلاج

قال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة لديها قطاع للصحة ويعمل على عنصرين أساسيين هما الوقاية والعلاج.

الوقاية والعلاج

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «أهل بلدنا» الذي تقدمه الإعلامية مها موسى، على قناة «الحياة»، أن عنصر الوقاية يتوفر فيه أن قطاع الصحة يقوم بدور توعوي كبير جدا في المجتمع لكيفية الوقاية من الأمراض، وكيفية التعامل مع الحالات الصحية الحريجة.

وصلات مياه للمنازل

وتابع: «وكذلك نوفر وصلات مياه للمناطق والمنازل التي لا يصلها المياه النقية، وهو ما يمثل أننا نعمل وقاية كبيرة جدا، أما العلاج فنحن نوفر خدمات علاجية للمستفيدين بمصر الخير من خلال مستشفيات ومراكز طبية أخرى، ونهتم في مصر الخير بمشكلة الغسيل الكلوي، ونحن بصدد إنشاء مركز كبير جدا لغسيل الكلى».