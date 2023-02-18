مصرع شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة بالشرقية

لقي شخصان مصرعهما، قبل قليل، إثر انقلاب سيارة في ترعة بحر مويس أمام قرية حانوت بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شخصين في حادث بالشرقية

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة بترعة بحر مويس أمام قرية حانوت بنطاق دائرة مركز شرطة كفر صقر، ما أسفر عن مصرع شخصين وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر صقر، وتحرر محضر بالواقعة.

أسماء ضحايا الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف والحماية المدنية، وتبين من التحريات مصرع شخصين هما «عبدالرحمن الساعاتي» و«نبيل العدل».

وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر صقر العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابساته.