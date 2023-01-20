إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا

أصيب 4 أشخاص من عائلة واحدة من بينهم طفل رضيع، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المراشدة بمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

أسماء المصابين في حادث قنا

وبحسب التحريات الأولية فإن المصابين في حادث قنا اليوم من عائلة واحدة، وهم: مجدي أبو الحمد أحمد، 39 عامًا، وزوجته كريمة رفاعي عبودي محمد، 35 عاما، ودنيا أحمد رمضان، 17 عامًا، ومحمود مجدي أبو الحمد، رضيع 3 أشهر، من عائلة واحدة.

على الفور انتقلت سيارات إسعاف ونقلت المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المراشدة، وتبين بالفحص أن الحادث أسفرر عن إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.