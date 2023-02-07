إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي ببني مزار بالمنيا

أصيب 3 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق عزبة خليل في غرب مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.

انقلاب سيارة ملاكي في مركز بني مزار

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق عزبة خليل، التابعة لقرية شلقام، في غرب مركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، مما أسفر عن إصابة كل من: مؤمن رجب حسن 21 عاما، يوسف محمود محمد 15 عاما، عبد الجواد محمد 50 عاما، وتم نقلهم إلي مستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج والرعاية الطبية، ورجحت التحريات وقوع الحادث بسبب السرعة.

إصابة 4 في حوادث متفرقة

تلقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق بلاغات بوقوع 3 حوادث طرق، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص، حيث وقع تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي السريع أمام قرية إطسا المحطة بمركز سمالوط، مما أسفر عن إصابة شخصين، كما انقلبت دراجة نارية في مدينة مغاغة بسبب السرعة مما أسفر عن إصابة طالبة، كما أصيب موظف في حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الدائري بمركز المنيا.