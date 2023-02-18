تنازل والد المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد عن الحق المدني بالقضية

تنازل والد نورهان خليل، الفتاة المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد «داليا الحوشي» بمساعدة صديقها، عن الحق المدني أمام محكمة جنايات بورسعيد، أثناء جلسة النطق بالحكم على ابنته، بعد إحالة أوراقها لمفتي الجمهورية.

محاكمة المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد

يذكر أن محكمة جنايات بورسعيد ستصدر اليوم الحكم على الفتاة المتهمة بقتل والدتها بمساعدة صديقها في مدينة بورفؤاد، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد علي جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي، حكمها بإحالة أوراق المتهمة «نورهان خليل»، 20 سنة، طالبة بكلية الآداب، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي في إعدامها، في 14 يناير الماضي، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

إحالة صديق المتهمة إلى دار عقابية

يذكر أن محكمة أحداث بورسعيد قد أحالت المتهم الثاني حسين فهمي، 14 سنة، إلى إحدى دور الرعاية العقابية عقب ثبوت قتله لـ«داليا الحوشي» والتي عرفت بـ«سيدة بورسعيد»، بعد أن كشفت وجود علاقة آثمة بينها، وذلك لأن سنه أصغر من 15 سنة ولا يحاكم جنائيا طبقا للقانون.