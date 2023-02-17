عرض فيلم تسجيلي عن نصر الدين طوبار في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن

استعرض حفل الدورة السادسة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، فيلما تسجيليا عن قصة حياة المبتهل الكبير نصر الدين طوبار.

قرية المنزلة بمحافظة الدقهلية

وجاء بالفيلم: «تفرد الشيخ نصر الدين طوبار، عن سابقيه ومعاصرية بالتربع على عرش قلوب مستمعيه في مصر والعالم العربي، ولد بقرية المنزلة بمحافظة الدقهلية، وتربى في أسرة متدينة ساعدته على حفظ كتاب الله وهو في العاشرة من عمره، وكان يحب تقليد مشاهير القراء وهو في طفولته، واشتهر بين أقرانه في المدرسة بالصوت الحسن، وشجعه كل من حوله للتقدم لاختبارات الاذاعه المصرية».

نجاح بعد رسوب 6 مرات

وبعد أن أخفق في اختبارات الإذاعة المصرية 6 مرات نجح في المرة السابعة بعد حالة من الضيق واليأس وكان أول ابتهال له بالإذاعة «سرى من مكة»، وقدم خلال حياته مايقرب من 75 ابتهالا أبرزها «بك أستجير، ويا مالك الملك، وجل المنادي، ويا بارئ الكون، ورمضان أشرق، وكل القلوب إلى الحبيب تميل».

الأول على دفعته في معهد الموسيقى

ونصحه الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، بتعلم الموسيقى ليثقل موهبته، ووعده بأن يلحن له بعض الأعمال، وبالفعل التحق طوبار بمعهد الموسيقى وبرع في دراسته، وكان الأول على دفعته، وانعكس ذلك على أدائه وإحساسه بالنص الشعري الذي ينشده.

وانطلقت الدورة السادسة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، منذ قليل، وتحمل اسم الشيخ نصر الدين طوبار.